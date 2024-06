Oltre quaranta furti d'auto in pochi mesi, tre condanne

Ladri d'auto, tre le condanne emesse dal Tribunale di Salerno, con una quarta invece definita con la formula del patteggiamento, a seguito di un'inchiesta per furto di veicoli in buona parte della provincia di Salerno. Dall'attività investigativa condotta dai carabinieri, le auto furono 43, in pochi mesi

Le condanne

Le condanne riguardano tre imputati, con pene complessive dai due anni in su. A seguire anche un'assoluzione. I comuni interessati dai furti furono Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Salerno, Vietri sul Mare, Atripalda ed Avellino. Gli imputati provenivano dalle province del napoletano.