Donna scippata a Battipaglia, si cercano due rapinatori in scooter

Scippo a Battipaglia. La vittima è una donna, aggredita da almeno due persone in via Rosa Jemma. In sella ad uno scooter, i due rapinatori hanno strappato la borsa che aveva con se, con dentro soldi contanti e smartphone. Poi la fuga. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, dopo la denuncia della donna. L'episodio è accaduto nel pomeriggio