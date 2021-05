Battipaglia, operazioni di sanificazione: chiudono i plessi dell'istituto "A.Gatto"

Chiudono i plessi scolastici "Alfonso Gatto" i giorni 11 e 12 maggio. A comunicarlo è il sindaco Cecilia Francese di Battipaglia, dopo aver preso nota della nota del dirigente dell'istituto scolastico "Alfonso Gatto", mediante la quale è stata richiesta in via di urgenza una chiusura di tutti i plessi scolastici del predetto Istituto, anche per eseguire un intervento di sanificazione generale oltre che per gestire una fase acuta di propagazione del contagio

Il provvedimento.

L'ordinanza prevede la chiusura, dall’11 maggio a tutto il successivo 12 maggio 2021, di tutti i plessi scolastici appartenenti all’Istituto Comprensivo Statale A. Gatto, con sospensione sia delle attività educative afferenti al sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni che delle attività didattiche della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado ivi ospitate, per consentire pronta attività di sanificazione ed accurato monitoraggio della propagazione del contagio in atto.