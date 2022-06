Battipaglia, la sindaca denuncia Poste per "prelievi non autorizzati"

La giunta di Battipaglia ha dato mandato alla sindaca, Cecilia Francese, ad avviare un'azione legale nei confronti di Poste Italiane e di Italiaonline Spa per una serie di prelievi "non previamente autorizzati".

Il caso

Secondo quanto riportato nella delibera di giunta che ha dato l'ok all'azione legale, nei mesi scorsi Poste avrebbe "consentito ed effettuato numerosi prelievi non previamente autorizzati su conti intestati all'Ente in favore di Italiaonline Spa". Di qui la decisione di incaricare l'ufficio contenzioso al fine di individuare un avvocato "con comprovata esperienza in materia" per l'affidamento dell'incarico in difesa dell'ente.