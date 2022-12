Un pusher è stato arrestato dalla polizia a Battipaglia. L'uomo aveva con se 24 grammi di marijuana, nascosti negli slip, mentre attendeva i clienti nella villa comunale.

Le accuse

Per lui l'arresto in flagranza di reato, con gli agenti che hanno poi sequestrato gli stupefacenti. Nella giornata di oggi comparirà dinanzi al giudice per la direttissima.