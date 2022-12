Vandali in azione a Battipaglia: tagliati i gonfiabili per i bimbi

Nuovo atto vandalico a Battipaglia. Ignoti, infatti, hanno tagliato i gonfiabili per i più piccoli posizionati dall’amministrazione comunale in Piazza Madonnina in occasione delle festività natalizie.

Lo sfogo

A denunciarlo, sui social, è direttamente la sindaca Cecilia Francese: “E’ bruttissimo che in un momento di festa, dove si parla di fratellanza, di pace ci sia chi ha voluto sottrarre un divertimento ai nostri bambini”.