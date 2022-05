Tentato furto in un'azienda a Battipaglia, banditi in fuga: Ivri e carabinieri recuperano il bottino

Tentato furto, la scorsa notte, in località Fosso Pioppo a Battipaglia. Tre extracomunitari, infatti, hanno cercato di mettere a segno un colpo all’interno di un’azienda locale utilizzando per il trasporto un furgone risultato, successivamente, rubato nei pressi di Cava de’ Tirreni.

L'inseguimento

Tempestivo l’intervento del personale dell’Ivri Sicuritalia che hanno intimato l’alt ai malviventi, i quali hanno tentato anche di aggredire un agente che, per difendersi, ha solo poggiato la mano sull'arma in dotazione. E così i tre, spaventanti, si sono dati alla fuga. E’ nato così un inseguimento che ha consentito di recuperare l'ingente bottino e i mezzi rubati ed utilizzati per il trasporto. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno provveduto alle operazioni di rito terminate alle ore 4.30 di stamani.