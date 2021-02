Prova a scippare la borsa ad una dipendente del Comune di Battipaglia: "Fate attenzione"

Momenti di paura, ieri pomeriggio, a Battipaglia, dove un ladro ha tentato di scippare una dipendente comunale nei pressi del Municipio. Il colpo, però, fortunatamente è fallito.

La denuncia sui social

La donna, spaventata, ha pubblicato un post su Facebook per denunciare l’accaduto: “Fate attenzione, ho appena subito un tentativo di scippo a 5 metri dall’ingresso del Comune. Buon per lui che non sono riuscita a fermarlo. Dato che è andato a vuoto con me tenterà ancora, fate attenzione”. La vittima fornisce anche l’identikit dell’uomo: era vestito di nero, capelli ricci e va in giro su una bicicletta rosa.