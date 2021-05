Vaccino: nasce hub per imprese agricole salernitane a Battipaglia: già 3000 in lista

Un centro vaccinale dedicato ai titolari e ai dipendenti delle aziende agricole aprirà nel salernitano, mercoledì mattina. L'iniziativa è di Confagricoltura Salerno, in collaborazione con Asl Salerno e Regione Campania.

Il centro

Il centro sarà allestito nell'ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia, locale messo a disposizione dall'azienda agricola dei fratelli Rago. "E' il primo centro d'Italia di questo tipo autorizzato", spiega all'Agi il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino. Per l'inaugurazione mercoledì mattina ci sarà il presidente della Regione, Vincenzo de Luca. Costantino definisce l'avvio della campagna vaccinale per il mondo dell'agricoltura "un evento molto importante". "Non dimentichiamo - dice - che noi agricoltori siamo stati in prima linea durante tutto il periodo di pandemia, non ci siamo mai fermati. Siamo molto contenti, perciò, che riusciamo finalmente ad arrivare, speriamo, alla via d'uscita attraverso la vaccinazione". L'associazione di categoria sta predisponendo gà le prime liste, con 3mila richieste