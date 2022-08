Battipaglia, black-out in via Olevano: incontro in Comune

Conferenza dei servizi domani, presso il Comune di Battipaglia, per risolvere la problematica relativa alla pubblica illuminazione in via Olevano. Un’avaria, infatti, ha interessato gli impianti circa una settimana fa.

La problematica

Alla base del guasto vi sarebbe un lavoro di scafo effettuato da una ditta per conto di Enel. A tal proposito, come si apprende da una nota di Palazzo di Città, l'amministrazione ha già sollecitato un intervento immediato anche in danno della ditta interessata affinché si risolva la problematica in questione. Sempre domani i tecnici comunali, insieme alla ditta che ha effettuato i lavori, verificheranno il malfunzionamento delle pompe che attivano le fontane in Piazza della Repubblica e che dovranno essere ripristinate in tempi rapidi.