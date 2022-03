Battipaglia, incrocio via Spineta - via Noschese: al via la progettazione della rotonda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si concretizza la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra via Spineta e via Noschese, in luogo dell'attuale regolazione semaforica spesso non funzionante, per un incrocio che, negli anni, è stato oggetto di numerosi incidenti, anche mortali, grazie all'impegno congiunto del Consigliere Provinciale Giuseppe Ruberto, del movimento politico cittadino Civica Mente, rappresentato dal Consigliere Comunale Maurizio Mirra e del già Consigliere Provinciale Valerio Longo.

"L'impegno portato avanti negli ultimi tre anni a Palazzo Sant'Agostino, anche insieme al già Consigliere Valerio Longo, nell'interesse dei cittadini di Battipaglia ha prodotto un'importante soluzione attesa da tempo – spiega il Ruberto. - Nei prossimi giorni, infatti, sarà ufficializzata la progettazione di una rotatoria nell'incrocio Via Spineta-Via Noschese, lungo il tratto di strada provinciale che attraversa il centro della Piana del Sele. Facendomi portavoce delle istanze provenienti dal territorio e dall'Amministrazione del Comune di Battipaglia, e con il prezioso contributo tecnico fornitomi ultimamente dal Gruppo Consiliare "Civica Mente", ho richiesto ai vertici dell'Amministrazione Provinciale un intervento risolutivo sulla strada in questione, spesso scenario di drammatici incidenti stradali. Questa è la dimostrazione che, anche dai banchi dell'opposizione, in maniera discreta e determinata, è possibile ottenere risposte concrete nell'interesse dei cittadini della Nostra Provincia".

"La nostra collaborazione con il Consigliere Ruberto è iniziata nel corso delle scorse elezioni amministrative e sta proseguendo attraverso l'analisi dei problemi di competenza della Provincia che ricadono su Battipaglia" - dichiara Maurizio Mirra, Consigliere Comunale di Civica Mente - "Nell'alveo di questo continuo confronto è nata l'idea di predisporre una ipotesi progettuale che coadiuvasse i tecnici di Palazzo Sant'Agostino nella valutazione della effettiva fattibilità della rotatoria. Difatti, la regolazione semaforica si è dimostrata, negli anni, inaffidabile e dispendiosa". "Abbiamo impostato una ipotesi progettuale a partire dalle linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatorie predisposte dalla Provincia di Padova" - continua l'architetto Giovanni Montella di Civica Mente - "Ciò ci ha consentito di verificare la fattibilità dell'opera, compatibilmente con le caratteristiche del traffico che interessa le due strade oggetto dell'intersezione".

"Nel mio precedente mandato da Consigliere Provinciale ho profuso il massimo impegno per portare a compimento le istanze del territorio, come continuo a fare, oggi, da cittadino impegnato attraverso l'associazione Radici e Valori" - conclude Valerio Longo - "L'incrocio oggetto di tale intervento è stato da sempre un problema per la viabilità extra cittadina, oltre ad essere stato causa di numerosi eventi tragici. Pertanto, apprendo con estrema soddisfazione questo risultato, sperando in una realizzazione che avvenga in tempi brevi ed a beneficio di chi, quotidianamente, percorre le arterie stradali interessate".