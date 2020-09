Viola la sorveglianza speciale: pregiudicato arrestato due volte in tre giorni a Battipaglia

Nella serata di ieri i carabinieri di Montecorvino Rovella hanno arrestato un pregiudicato di Battipaglia di 40 anni, D.V.M. le sue iniziali, gravato da una condanna per associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni.

Il blitz

Il comandante della Stazione dei militari dell’Arma, libero dal servizio, ha sorpreso il sorvegliato speciale in strada mentre era insieme, per l'ennesima volta, ad altro pregiudicato del luogo, pure sottoposto alla misure di prevenzione dell’Avviso orale, violando la prescrizione all’obbligo di non associarsi abitualmente a persone che abbiano riportato condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione. I militari, giunto in soccorso al comandante, dopo le formalità di rito, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari. D.V.M. era stato già arrestato per il medesimo reato lo scorso 4 settembre e posto in libertà nella stessa giornata dopo la convalida dell’arresto.