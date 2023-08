"Mi hanno preso a cinghiate mamma e nonno", il racconto choc di una bimba di 8 anni: tre indagati

Potrebbe trattarsi di un altro episodio di violenze in famiglia quello che, in questi giorni, vede come vittima una bambina di 7 anni di Battipaglia. La piccola, abbandonata e svestita, è stata trovata - riporta La Città - in una domenica di fine luglio da un passante nel Rione Sant’Anna, dove, poco dopo, sono giunti i carabinieri.

L'inchiesta

Ha riferito, sotto choc e in lacrime, di essere stata picchiata dalla madre e dal nonno materno a colpi di cintura. Sul suo corpo sarebbe tuttora visibili lividi e graffi. Di qui l’avvio delle indagini che, nelle ultime ore, ha portato all’apertura di un’inchiesta che vede provvisoriamente indagati, oltre ai due familiari (mamma e nonno) anche il padre con l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia (con l’aggravante d’aver utilizzato strumenti atti ad offendere) e d’abbandono d’incapace.