Battipaglia, visita del Questore al Comune: “Dieci poliziotti in più per la sicurezza”

Questa mattina, al Comune di Battipaglia, visita istituzionale del nuovo Questore di Salerno Giancarlo Conticchio accompagnato dal neo vice questore aggiunto della Polizia di Stato di Battipaglia Giuseppe Fedele che hanno incontrato la sindaca Cecilia Francese.

Il colloquio

Scambio di saluti nell'ufficio della prima cittadina e, nel corso del colloquio, è stato affrontato il problema sicurezza in città, anche dopo il grave attentato avvenuto ieri ai danni di un'attività di ristorazione. Il Questore ha ribadito ciò che aveva già detto in occasione di un vertice in Prefettura, massima attenzione al territorio di Battipaglia e dell'intera Piana del Sele. In particolare presso il Commissariato della Polizia di Stato sono stati trasferiti dieci agenti che andranno a rimpinguare il personale già operante.

Nuovo commissariato

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca che aveva già chiesto, assieme al primo cittadino di Eboli, più controlli sul territorio. Intanto, in questi giorni, inizieranno le operazioni di realizzazione della nuova struttura che ospiterà il Commissariato della Polizia di Stato in via Generale Gonzaga.