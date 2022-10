Bed and breckfast "fantasma" a Vietri sul Mare: chiesti controlli alla Finanza

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone si è rivolto alla Guardia di Finanza per chiedere un potenziamento dei controlli contro le case vacanza e i b&b “fantasma”.

I controlli

Il provvedimento è stato assunto “visto il crescente numero di strutture extralberghiere sul territorio, fatte alcune verifiche dove risultano molte totalmente non registrate ufficialmente ma solo attraverso siti internet, viste le dichiarazioni ed i versamenti effettuati per la tassa di soggiorno in cui risultano molte incongruenze”. La decisione – fa sapere il primo cittadino – è stata presa “non a cuor leggero” ma “richiesta sia da tante strutture che da molti cittadini”.