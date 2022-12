Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno: tutto pronto per la visita del vescovo Bellandi

Grande attesa domani (lunedì 19 dicembre), a Salerno, dove l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno- Campagna- Acerno Monsignor Andrea Bellandi si recherà in visita pastorale presso la sede del MCL, in via Francesco Manzo 53. L’appuntamento è per le ore 16. Una visita attesa, che assume un significato ancor più importante nel Cinquantesimo Anniversario del Movimento Cristiano Lavoratori, fondato da Papa Paolo VI.

L’associazione

Dopo l'udienza dal Santo Padre, il 9 dicembre scorso, il MCL di Salerno, presieduto da Maria Rosaria Pilla, riceverà domani Mons. Andrea Bellandi, per celebrare anche a livello locale i 50 anni di un impegno coerente, che si fa storia nella fedeltà alla Chiesa, alla Democrazia, al Lavoro.Un'associazione di promozione sociale, il Movimento Cristiano Lavoratori, con radici autentiche e profonde, permeata dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, che intende tradurre questo importante traguardo in un'opportunità per migliorare e rafforzare senso di appartenenza, condivisione e impegno di quanti hanno testimoniato, e continuano a testimoniare, i principi cristiani nella società, nel mondo del lavoro e della politica, vissuti con impegno per il bene comune.