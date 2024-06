Morte di Satnam Singh, l'arcivescovo Bellandi: "Una vicenda agghiacciante"

"Una vicenda agghiacciante". Queste le parole dell'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi, in riferimento alla morte di Satnam Singh nel consueto appuntamento con "9 minuti con l'Arcivescovo", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese. Durante l'intervista, l'Arcivescovo ha affrontato il caso del bracciante indiano di 31 anni morto dissanguato dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro.

Le parole di Bellandi

Monsignor Bellandi ha definito la vicenda "agghiacciante" e ha sottolineato la necessità di riflettere sul rispetto della dignità dei lavoratori: "Non si può pensare come nel 2024 ancora esistano degli atteggiamenti così disumani, contrari alla dignità di ogni persona e così contro ogni visione della vita e del rispetto, che deve esserci verso ogni persona e soprattutto anche verso persone che sono venute da lontano a cercare lavoro, a cercare una condizione di vita migliore. Persone che di fatto hanno voluto integrarsi, tanto che anche la moglie si era trasferita con lui". Ha ribadito l'importanza per gli imprenditori di garantire condizioni di lavoro sicure e legali: "È una vicenda che non ha alcun tipo di giustificazione e che non deve passare sotto silenzio, perché è la punta dell'iceberg di una modalità disumana di trattare spesso queste persone che hanno estremo bisogno di lavorare e che proprio per questo accettano dei lavori anche sottopagati, spesso non regolarizzati. Fenomeni di lavoro in nero, di caporalato, di riduzione quasi in schiavitù sono una cosa che nel nostro Occidente non si dovrebbe neanche lontanamente pensare."

Gli annunci

L’Arcivescovo ha inoltre annunciato la riapertura di Casa San Donato di Acerno il 1 luglio alle ore 19.30, dopo un periodo di chiusura per ristrutturazione. Successivamente, Monsignor Bellandi ha parlato della 50^ Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio, intitolata “Al cuore della democrazia”.