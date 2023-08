Nuova video-intervista mensile all'Arcivescovo di Salerno: Bellandi riflette anche sullo stupro di Palermo

Nuovo appuntamento, oggi, 25 agosto 2023, ultimo venerdì del mese, con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo si è soffermato, per iniziare, sulla sua partecipazione, da relatore, al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazone, ma anche sugli esercizi spirituali dei Diaconi a San Gerardo e sulla tappa in montagna dei Sacerdoti giovani. Ancora, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi ha parlato dell’ingresso di diversi nuovi Parroci a settembre, in particolare di quello di Don Felice Moliterno in Cattedrale. Spostando l’attenzione sul fitto calendario dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono di Salerno, l'Apostolo Matteo, ha annunciato, tra i numerosi appuntamenti, le Giornate Matteane.

Le parole sullo stupro

Infine, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha espresso la sua riflessione sul tema di attualità che ha scosso l'Italia intera: l'agghiacciante caso di stupro di gruppo ai danni di una giovane, a Palermo. “Siamo passati da un tipo di mentalità e società un po' sessuofobica a sessuolatria, quindi anche questa dimensione della sessualità viene vissuta senza alcuna educazione ad essa e sbandierata anche di fronte a dei ragazzi giovani a volte in modo talvolta quasi violento, ossessivo. E questo - ha aggiunto Bellandi - può anche generale nei più deboli, nei più fragili, un’immagine distorta della sessualità. Fa parte di questo anche una poca sottolineatura della dimensione della libertà e quindi dei diritti delle altre persone, e quindi pensare che infondo abbiamo una libertà senza vincoli e l’altro può essere usato secondo i nostri piaceri. E poi un’amicizia non nel senso che dicevamo prima, ma che diventa connivenza nell’architettare delle iniziative che possano darci l’idea di essere forti, capaci di acquisire notorietà presso i coetanei, per cui l’uso senza ritegno dei social e dei telefonini per divulgare certe scene. Di qui la necessità di un livello ancora più forte di educazione è alla basa, e dei luoghi dove i giovani possano sperimentare amicizie vere".