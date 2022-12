Appartamenti, villini e superattici: prende vita il "Bellevue Residence" sul Colle Bellaria

Il complesso residenziale vista mare sta sorgendo in Viale delle Ginestre a Salerno. Un residence di architettura moderna, elegante, che sta realizzando il Gruppo Iesu Spa. Si tratta del "Bellevue Residence".

Il progetto

Tra le varie caratteristiche previste: piscina condominiale o privata, spazio ricreativo, palestra, ludoteca, lavasciuga, servizio delivery e hotelleria su richiesta. Ma anche un impianto centralizzato di sorveglianza, attivo 24h su 24, controlla i percorsi pedonali e veicolari, oltre alle parti comuni. Un innovativo sistema di vivibilità interrata circolare consente di arrivare in auto direttamente all’appartamento per un rientro a casa in piena comodità e sicurezza.

Gli appartamenti

Sono dotati di ampie zone giorno con salone, cucina abitabile, bagno, spogliatoio, affaccio sul terrazzo/balcone. La zona notte è composta invece da due o più camere con bagno, il quale può essere privato oppure no. L’appartamento completamente autonomo è dotato di allarme antintrusione di tipo perimetrale e volumetrico.

I villini

I Villini Luxury rappresentano la soluzione adatta per chi vuole concedersi la possibilità di usufruire di spazi esterni totalmente indipendenti, senza però rinunciare alle comodità e ai molteplici servizi offerti. Dotati di allarme antintrusione di tipo perimetrale e volumetrico, ultramoderni e con affaccio sul Golfo di Salerno, sono dei veri e propri gioielli immobiliari.

Attivi e superattici

Gli ultimi due piani del complesso residence sono attico e superattico con vista mare. Si tratta di un alloggio generalmente diviso su due piani dove la zona giorno e la zona notte possono essere poste a seconda delle esigenze, al piano superiore o inferiore. Caratteristica di questa soluzione abitativa sono le ampie vetrate strutturate su entrambi i piani che offrono una splendida panoramica del golfo di Salerno. Come tutte le soluzioni presenti nel complesso, anche queste sono dotate di allarme antintrusione di tipo perimetrale e volumetrico.