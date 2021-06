Parroco aggredito a Bellizzi, il sindaco: "E' uscito dall'ospedale, presto tornerà tra di noi"

Il sacerdote, ieri sera, è stato picchiato in strada da un pregiudicato di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, che ora è rinchiuso in carcere

Dopo l’aggressione violenta subita dal parroco di Bellizzi, Padre Franco De Crescenzo, da parte di un pregiudicato 32enne del posto, interviene il sindaco Mimmo Volpe per rassicurare la cittadinanza sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio

Il primo cittadino scrive sui social: “È uscito dall'ospedale, sta a casa in parrocchia. Voglio anche esprimere un ringraziamento al comandante della stazione dei carabinieri Giuseppe Macrì rimasto leggermente ferito nella colluttazione durante l'arresto. Ricorrendo alle cure ospedaliere. Grazie anche all'intervento tempestivo dei nostri vigili che hanno accompagnato l'intera operazione. Non si comprende l'insano gesto dell'aggressione al parroco. Voglio anche dare merito al Maggiore Sisto, comandante della compagnia di Battipaglia, per l'immediata mobilitazione. Oltre alle indagini in corso gli inquirenti stanno acquisendo anche le immagini della nostra video sorveglianza. È di qualche settimana fa che un episodio simile aveva riguardato l'aggressione ad una pattuglia dei nostri vigili. Dispiace molto per l'accaduto. Ieri sera si è sentita la mancanza del nostro parroco durante l'asta dei doni. Voleva essere un momento particolare: lo spirito e lo sforzo di dare una ripartenza e una voglia di vivere la festa del nostro santo patrono. Un presto ritorno tra noi a Padre Franco”.