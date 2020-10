In auto con 500 grammi droga per Casoria: arrestato 53enne di Bellizzi

Ieri pomeriggio a Casoria, in provincia di Napoli, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 53enne di Bellizzi con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta

L'uomo è stato controllato in via Circumvallazione Esterna. All'interno della sua vettura sono state trovate 4 bustine contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 287 grammi, 3 stecche con 323 grammi circa di hashish ed un involucro con 1,2 grammi di marijuana.