Tenta di entrare in casa della ex dal balcone: arrestato 61enne a Bellizzi

Non si rassegna alla fine della relazione con la sua ex compagna, usa violenza contro di lei e finisce in carcere. Nel mirino dei carabinieri di Bellizzi è finito un 61enne, che da anni conviveva con una donna di 56 anni, sempre del posto, la quale lo ha cacciato da mesi dalla sua abitazione.

L'ultimo episodio di violenza

Ieri pomeriggio l’uomo, che farebbe abuso anche di alcol, si è presentato davanti alla sua abitazione bussando al campanello in maniera insistente. Poi, in preda all’ira, ha tentato di introdursi all’interno dell'appartamento dal balcone, passando dalla tromba delle scale. Ha danneggiato anche una vetrata del condominio. La donna, però, ha chiamato i carabinieri che, tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo. Il 61enne, disoccupato, che già in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato ammanettato e successivamente rinchiuso nel carcere di Salerno.