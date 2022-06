Bellizzi, sbloccati i lavori del cimitero comunale

Sbloccati i lavori del cimitero comunale di Bellizzi. Sono partite, infatti, le assegnazioni dei manufatti cimiteriali che verrano realizzati nel nuovo camposanto in località "Campo Eminente". Il Comune ha comunicato che i cittadini che hanno manifestato interesse dal 2018 a oggi saranno convocati preso il nuovo ufficio cimiteriale dal 16 giugno dalle 16 alle 19. Contestualmente si aprirà una nuova manifestazione di interesse per i cittadino che vorranno acquisire i manufatti o trasferire i propri cari dal cimitero di Montecorvino Rovella o dal altre comunità. L'ufficio cimiteriale sarà a disposizione dei cittadini il lunedì e martedì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00.

Le dichiarazioni del sindaco

L'intervento interesserà un'area di 40mila metri quadrati e rientra in un progetto nato nel 2002. "Il progetto - spiega il sindaco Mimmo Volpe - parte da lontano: era il 2002 quando venne inserito nei programmi di Citta Possibile e nel piano regolatore generale del nuovo comune. Nel nuovo cimitero possono essere trasferiti i propri cari dal cimitero madre di Montecorvino Rovella o da altre località. Sarà un cimitero aperto a tutti perché parte dalla scelta di nuovi manufatti al ricongiungimento familiare. I prezzi sono molti convenienti perché risalgono alla prima offerta. Una cappella da sei parte da 27.000 euro, come un loculo in galleria 3.000 euro. Oppure una inumazione da 900. Euro. Ci sarà all'interno il cimitero per gli amici a quattro zampe. Oltre a prevedere anche la cremazione con costi che vanno da 500 Euro a 600 euro. Questo è stato possibile perché abbiamo programmato da oltre 10 anni tutta la procedura e abbiamo cercato di avere un progetto di "tutti uguali". Tutti i loculi saranno costruiti al coperto. Ci sarà una chiesa plurale e laica aperta a tutte le religioni. Ho detto che non manchiamo di realismo. Con il nuovo cimitero la nostra comunità si radica maggiormente alla entità bellizzese". Il sindaco spiega che i cittadini che hanno i propri cari nel cimitero di Montecorvino Rovella, camposanto "condiviso" da tantissimi anni, non perderanno nessun diritto: "Voglio tranquillizzare i tanti cittadini che chiedono del diritto dei propri cari al vecchio cimitero di Montecorvino rovella. Bellizzi e la propria cittadinanza non perde nessun diritto nei confronti del vecchio cimitero di Montecorvino Rovella. Resta un bene indivisibile con diritto di prelazione e di scelta libera della cittadinanza di Bellizzi. La gestione è innegabile che spetta al Comune di Montecorvino Rovella. Sono funzioni e diritti diversi. Bellizzi avrà finalmente il proprio cimitero per le nuove e vecchie generazioni".