Patto tra "clan" rivali a Bellizzi per il traffico di droga: chiesti 2 secoli di carcere

Traffico di droga, con sullo sfondo "eredi" del clan Pecoraro-Renna e il gruppo dei De Feo, la Procura Antimafia chiede 2 secoli di carcere nella sua requisitoria, tenuta giorni fa in tribunale a Salerno. Gli imputati hanno chiesto il rito abbreviato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le accuse

Stando alle ipotesi della Dda, anche raccogliendo testimonianze di collaboratori di giustizia, l'inchiesta ruotava intorno ad un'alleanza tra famiglie camorristiche a Bellizzi. Era un uomo di Giffoni Sei Casali a gestire i contatti con i canali di approvvigionamento della droga, specie con i narcos venezuelani e i clan operanti a Torre Annunziata. Il patto tra i clan delal Piana del Sele e i Picentini sarebbe stato strutturato come un'organizzazione "piramidale", per il controllo delle piazze di spaccio. Diversi i ruoli individuati dagli inquirenti, dai promotori a chi faceva da contatto tra i due clan per l'acquisto di grossi quantitativi di droga. Gli imputati sono 31.