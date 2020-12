Blitz antidroga tra Bellizzi e Eboli: arrestati marito, moglie e pusher

Nella serata di ieri, a Eboli e Bellizzi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno arrestato in flagranza due uomini e una donna per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e detenzione abusiva di munizioni per armi da sparo. Sono stati trovati in possesso di 22 kg di hashish - in parte già frazionata in dosi - e del relativo materiale idoneo al confezionamento, ma anche di 26 cartucce (calibro 12, 357e 38 special). Si tratta, in particolare, di L. E. 50enne di Eboli, del 44enne salernitano C. U. e la moglie 38enne P.A. residenti a Bellizzi, tutti con precedenti specifici.

I controlli

I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo e identificato L. E. mentre era colloquiava con altre persone presenti presso il distributore “Full Petrol” di Eboli, successivamente identificati nel salernitano C.U. e sua moglie. A seguito della perquisizione sul posto, C.U. è stato sorpreso con una sacca contenente 8 kg di hashish, suddiviso in panetti da 100 grammi e confezionati in buste sottovuoto da 1 kg ciascuna. Nel corso della successiva perquisizione presso l’abitazione dei coniugi C.U. e P.A., sono stati recuperati altri 300 grammi di hashish – già suddivisi in panetti - un bilancino di precisione ma anche munizioni, mentre presso il domicilio dell’ebolitano L.E. sono stati rinvenuti 13 Kg di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi, confezionati in buste sottovuoto da 1 kg ciascuna ma anche munizioni. Inoltre, nel corso delle operazioni di fotosegnalamento presso gli uffici del Nucleo Investigativo, C.U. si è reso responsabile anche di resistenza a Pubblico Ufficiale ma anche di distruzione di cose sottoposte a sequestro. I due uomini sono stati associati al carcere di Salerno, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Bellizzi.