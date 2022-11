Addio a Francesco Leo, l'eroe di Bellizzi in carrozzina che partecipò alla maratona di New York

Bellizzi a lutto per la morte di Franco Leo, affetto da tetraparesi spastica, diventato famoso quale esempio per incoraggiare e aiutare le persone affette dalla sua stessa malattia a praticare sport. Franco aveva 52 anni. Suo fratello Dario lo spingeva con la sua carrozzina, con la quale "correvano" per l’associazione “SognoAttivo. Il sogno di Francesco si era avverato settimane fa, partecipando alla maratona di New York, accompagnato dal fratello. L'uomo aveva attraversato 7.118 km solo per partecipare alla più grande maratona mai conosciuta.

Il ricordo

Questo il messaggio condiviso dal fratello Dario, dal profilo social dell'associazione SognoAttivo: "Te ne sei andato così, in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di pioggia, ci lasci sgomenti, infreddolito, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso. Non trovo parole per descrivere il vuoto che lasci in ognuno di noi, ma, mi permetto,il vuoto in me è immenso perché in questi ultimi due anni siamo stati più uniti che mai: tu la mente,io le tue gambe.I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate ,le interviste, le fotografie. Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi. Hai lasciato in tutti noi la voglia di non arrendersi mai. Sarai sempre con me, mi guiderai e mi darai la forza di portare avanti il sognoattivo di tanti altri ragazzi che hanno preso ispirazione dalla tua testa dura. Ti voglio bene Franco. Fai buon viaggio, abbraccia Fabio per tutti noi"

Il ricordo del sindaco Mimmo Volpe

"Ciao Testa dura. FrancoLeo, amico della nostra comunità non è più tra noi. Un abbraccio alla Mamma Lucia e al Papà Vito. Ad Antonio, Dario, Renato e Annamaria un sentito cordoglio e vicinanza. Questa città gli ha voluto e ti vorrà sempre bene. Grazie Franco per tutte le gioie che ci hai regalato. Non ultimo il Sognoattivo. Una felicità condivisa con tanti di noi vederti correre alla Marathon NewYork City 2022. Ciao amico mio"