Bellizzi, allarme furti sul territorio: "I cittadini hanno paura"

Allarme sicurezza a Bellizzi dopo i numerosi furti registrati, soprattutto nella zona agricola di via Olmo. Sono parecchi, infatti, i casi segnalati negli ultimi giorni in quell'area. "Entrare all'interno delle aziende agricole di notte - spiegano i residenti - è praticamente un gioco da ragazzi. Basta arrampicarsi, rompere vetri, tranciare recinzioni o lucchetti ed il danno è fatto. Non si può andare avanti così, il Comune deve intervenire, ci rubano quel poco che abbiamo in casa e soprattutto mezzi e attrezzature aziendali costose".

L'intervento

A farsi portavoce dei disagi dei residenti il consigliere comunale e referente di Fratelli d'Italia Angelo Maddalo: "La zona agroindustriale è più bersagliata perché fisiologicamente più decentrata, ma c'è un problema serio in quell'area: il nascondiglio naturale che copre i malintenzionati lungo tutta la zona. I chilometri di siepi comunali, che senza manutenzione hanno raggiunto altezze spaventose, rappresentano un ottimo nascondiglio per i furfanti in attesa di agire o durante l'attività illecita. Ho provveduto a segnalare il tutto e, se non vi saranno risoluzioni a breve, sarò costretto ad ulteriori azioni amministrative d'opposizione. La situazione è ormai insostenibile e i residenti mi hanno avvertito visto che gli uffici fingono di non capire che quelle siepi favoriscono la problematica in questione".