Bellizzi, due furti in pochi giorni all'istituto "Fortunato": è caccia ai ladri

Ladri in azione all’interno di un istituto scolastico “Mattei Fortunato” di Bellizzi. Il primo episodio si è verificato nella notte tra il 25 e il 26 gennaio quando ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso principale, hanno svaligiato il distributore automatico di cibo e bevande riuscendo a rubare poche monete; il secondo episodio, invece, è avvenuto la scorsa notte, ma in questo caso i malviventi non sono riusciti a portare via proprio nulla.

Le indagini

Al lavoro i carabinieri che stanno cercando di risalire all’identità dei ladri attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nelle strade limitrofe. Da verificare anche il mancato funzionamento dell’allarme del plesso scolastico.