Bellizzi, incendio in un'azienda agricola: vigili del fuoco sul posto

Incendio questa mattina in un'azienda agricola situata in via Cilento a Bellizzi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Salerno, che hanno constatato che i materiali lasciati a ridosso di un deposito erano in fiamme.

L'intervento

Con il supporto di un'autobotte i caschi rossi hanno domato il rogo, evitando che le fiamme coinvolgessero la struttura vicina.