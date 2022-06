Bellizzi, Maddalo all'attacco: "Il sindaco inaugura un cantiere privato: toccato il fondo"

È bufera dopo la comparsa di un manifesto in cui l'amministrazione comunale di Bellizzi invita la cittadinanza, per mercoledì 29 giugno alle ore 11, all'inaugurazione dei lavori "Gambardella-Trauso: la città che cambia". "Al via la rigenerazione urbana della città" si legge sul manifesto. L'intervento sarà compiuto da una ditta privata che riconvertirà l'area realizzando "residenze di prestigio".

L'opposizione

Quanto basta per fare infuriare il consigliere di minoranza Angelo Maddalo, che attacca: "Sono sincero, pensavo che un'agenzia immobiliare nell'espletare il proprio lavoro stesse pubblicizzando nuovi interventi edilizi, invece noto che è un manifesto del Comune che inaugurerà l'apertura di cantieri privati per costruire palazzi. Abbiamo toccato il fondo, dopo la svendita dei terreni comunali per fare cemento, oggi addirittura vogliono far passare altri palazzoni come un intervento di 'opere' pubbliche".