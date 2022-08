Bellizzi, Maddalo replica a Pellegrino: "Si dimetta da presidente del consiglio"

Il consigliere di minoranza Angelo Maddalo replica al presidente del consiglio Nicola Pellegrino, da tempo in rotta con l'amministrazione Volpe, che in un post pubblicato su instagram si è chiesto: "Mentre faccio post per ristabilire un po' di verità a Bellizzi mi chiedo: ma l'opposizione consiliare esiste ancora? O sono l'unico a vedere che le cose non vanno come dovrebbero?".

La replica

"L'opposizione - replica Maddalo - non si fa solo quando fa comodo. Suggerisco al consigliere di maggioranza di dimettersi dalla carica di presidente del consiglio comunale per affrontare Volpe dai banchi dell'opposizione. Nicola Pellegrino abbia rispetto per chi ha contrastato per anni un sistema che invece lui e la sua famiglia hanno avallato".