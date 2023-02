Bellizzi, Maddalo: "La sosta a pagamento è un incubo per tutti"

"Il sindaco non ascolta l'esigenza del territorio". È quanto afferma il consigliere di minoranza di Bellizzi, Angelo Maddalo, che interviene sul parcheggio a pagamento delle principali arterie cittadine.

L'intervento

"Capisco che i regolamenti vanno rispettati, capisco che l'ente ha bisogno di soldi, capisco che ognuno quando ricopre un ruolo deve svolgere il proprio lavoro al meglio, ma ormai il parcheggio a pagamento a Bellizzi su Via Roma e Via Cuomo è diventato un incubo per cittadini, per i commercianti ed i loro clienti, che si vedono continuamente fare multe e pressare con quel fischietto irritante per la sosta. Tutto questo si verifica semplicemente perché bisogna mantenere economicamente un sistema clientelare! Siamo stufi, siamo stanchi, Sindaco se tu ed i tuoi "fedeli", avete la "mangiatoia bassa", per il resto della popolazione non è così! Svegliati! ".