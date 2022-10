Bellizzi, polemica sulla manutenzione: "Trascurata la cosa pubbilca"

Polemiche sulla manutenzione sul territorio comunale di Bellizzi. A lanciare l'allarme il consigliere di opposizione Angelo Maddalo.

La segnalazione

Nel mirino di Maddalo la situazione in via D'Annunzio: "Non credo venga fatto abbastanza da chi osanna impegno e dedizione per la nostra comunità" spiega Maddalo. "Comunque - aggiunge - il problema principale non è l'erba alta che di per sé non rappresenta di certo un pericolo, ma vedere tanta attenzione da chi amministra verso il privato trascurando il pubblico la dice lunga".