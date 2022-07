Bellizzi, mezzi di soccorso bloccati: "Colpa dello spartitraffico"

"Vediamo continuamente auto costrette a tragitti pazzeschi per giungere a destinazione e mezzi di soccorso che devono allungarsi rischiando la vita dei cittadini di Bellizzi". È quanto afferma il consigliere di minoranza Angelo Maddalo. Nel mirino, ancora una volta, lo spartitraffico realizzato qualche anno fa.

Le dichiarazioni

"Ci siamo sempre opposti a tale scempio - sottolinea Maddalo - tanto che promuovemmo addirittura una raccolta firme per protestare sulla situazione viabilità. Vedere quotidianamente bloccati i mezzi di soccorso per causa di uno spartitraffico concepito male è una cosa disarmante. Non voglio giudicare l'utilità dell'opera, ma voglio semplicemente affermare quello per cui da anni mi batto e cioè che tale spartitraffico andava progettato diversamente ma non ci hanno voluto mai ascoltare".