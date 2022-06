Muore a soli 16 anni ragazzo di Bellizzi, comunità sotto choc

Muore ragazzino di 16 anni, è choc a Bellizzi per quanto accaduto nella giornata di oggi. A comunicarlo è il sindaco Mimmo Volpe, attraverso il suo canale istituzionale Facebook. Non si conoscono le cause del decesso del giovane, certamente per mantenere il rispetto nei riguardi della famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio che hanno seguito la notizia diffusa dal primo cittadino.

Il cordoglio del sindaco