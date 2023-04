Picchiato a sangue in strada a Bellizzi: grave 26enne, denunciati due fratelli

Nuovo episodio di violenza nel comune di Bellizzi dove, domenica scorsa, un ragazzo di 26 anni è stato picchiato a sangue da due ragazzi in via Vespucci per motivi in corso di accertamento.

Le indagini

A scagliarsi contro il giovane due fratelli di 17 e 20 anni, che sarebbero già stati identificati e denunciati dai carabinieri poche ore dopo la brutale aggressione. Il 26enne è stato condotto d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La prognosi è, infatti, tuttora riservata. Su quanto accaduto sono tuttora in corso le indagini dei militari dell’Arma. La pista più accreditata è quella sentimentale.