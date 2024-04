Cani legati alle catene e senza microchip tra Salerno e Bellizzi: multati i proprietari

Una nuova importante operazione a tutela degli animali d'affezione è stata svolta dal Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali Accademia Kronos di Salerno. L'operazione, scaturita da una serie di segnalazioni molto dettagliate, ha interessato le aree collinari di Salerno e di Bellizzi, consentendo di identificare e multare numerose detentori di cani per omessa microcippatura e detenzione di animali d'affezione (cani) a catena.

Le multe

I proprietari multati per le irregolarità riscontrate sono stati anche oggetto di prescrizioni per interrompere immediatamente le modalità di detenzione dei cani e realizzare loro dei recinti in cui detenerli così come prescritto dalle normative di settore. Sono inoltre in corso indagini per identificare altre persone responsabili di detenere cani a catena e che a breve consentiranno di restituire un minimo di dignità ad altri poveri esseri sfortunati. All'operazione hanno preso parte due squadre di Guardie Zoofile.