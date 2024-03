Bellizzi in ansia per Fabio Vicinanza, il fratello: "Aiutateci a ritrovarlo"

Ore di angoscia a Bellizzi dove, in queste ore, si è diffusa la notizia sui social della scomparsa di Fabio Vicinanza. A lanciare l’allarme sui social il fratello Dario ma anche la compagna, che chiedono alla cittadinanza di allargare le ricerche per ritrovarlo. In tanti, stanno condividendo il loro appello con la speranza di avere quanto prima notizie. Informate anche le forze dell'ordine.