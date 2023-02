Bellizzi, Maddalo all'attacco: "Continuano le stangate ai cittadini"

"Sono numerose le famiglie e i commercianti che da tempo ricevono richieste di pagamento tributi vari. A quanto riferito dagli stessi residenti, molte di queste bollette sarebbero già state pagate. Le richieste di pagamento pervenute ai cittadini e dovute ad incassi probabilmente non registrati, stanno creando molto malumore nella cittadinanza". È quanto denuncia il consigliere di opposizione di Bellizzi Angelo Maddalo.

"Bollette già pagate"

"Sono ormai anni - sottolinea Maddalo - che si vessano i residenti modificano tariffe in maniera altalenante a seconda della convenienza politica in un caos amministrativo che crea disservizi. Un fiume di bollette già pagate che continuano a perseguitare i contribuenti sono frutto semplicemente di scelte amministrative sbagliate. Oggi dopo la Novares, a gestire i tributi abbiamo un altro soggetto privato che probabilmente non ha chiara la situazione. Noi difenderemo a muso duro i diritti dei contribuenti e contrasteremo queste azioni infelici della coalizione di governo, il nostro impegno sarà controllare in maniera certosina che questa nuova agenzia di privati effettui tutto in modo trasparente e legittimo. Per ora Invito tutti a prestare massima attenzione e occhi aperti, per non pagare due volte la stessa bolletta". .