Dramma a Bellizzi, 38enne trovato cadavere in casa: si indaga

Dramma, nella serata di ieri, a Bellizzi, dov’è stato rinvenuto il cadavere di un 38enne all’interno di un’abitazione in via Battisti.

L'amara scoperta

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, non riuscendo ad entrare in casa (la porta d’ingresso era chiusa), si sono rivolti ai vigili del fuoco, i quali, in tempo sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento rinvenendo il corpo in una pozza di sangue. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che hanno già informato l’Autorità Giudiziaria. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato colto da un improvviso malore.