Vandali in azione a Bellizzi, rotto il canestro al parco giochi: "L'imbecille lo trovi ad ogni ora"

I vandali tornano in azione a Bellizzi. Con i lavori ancora in corso, qualcuno ha penso di rompere il canestro installato per consentire a bambini e adolescenti di giocare a basket nel parco giochi “La Stella”.

La denuncia

Amareggiato il sindaco Mimmo Volpe: “Niente da fare l'imbecille lo trovi sempre e ad ogni ora. Rompere il canestro è sinonimo di stupidità e non amare lo spazio dedicato ai ragazzi. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ringrazio anche del filmato che può farci scoprire gli eventuali colpevoli. Aiutateci a difendere la città dal vandalismo”.