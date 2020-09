Colto da malore mentre è in palestra a Roscigno: giovane elitrasportato al "Ruggi"

Sono ore di angoscia nel Vallo di Diano per le condizioni di salute di un ragazzo di 23 anni residente nel comune di Bellosguardo. Quest’ultimo, nella giornata di ieri, si era recato in una palestra di Roscigno per fare attività sportiva, nel corso della quale – riporta Infocilento - avrebbe ricevuto una telefonata.

Il malore

Poi sarebbe uscito per parlare al cellulare e quando è rientrato ha accusato un primo malore. Immediatamente è stato soccorso ed è riuscito a riprendersi. Dopo poco, però, ha prima dato di stomaco e successivamente, quando sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, si è accasciato nuovamente a terra.

I soccorsi

A quel punto il personale della palestra ha subito praticato le manovre salvavita ed allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha condotto al locale campo sportivo dove ad attenderlo c’era una eliambulanza che lo ha trasportato all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale.