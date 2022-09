Battipaglia, un ristorante all'interno di un bene confiscato

Al via i lavori di realizzazione del progetto “Il tempo supplementare”, che sorgerà in un bene confiscato alla camorra in via Fosso Pioppo a Battipaglia. Per tale progetto il Comune ha ricevuto un finanziamento dal ministero dell’Interno per un milione e 431mila euro.

Il progetto

Il bene confiscato verrà gestito dall’istituto scolastico Profagri, con il quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa, ed al suo interno verrà realizzato un laboratorio di trasformazione di prodotti bio, un impianto per la produzione di birra artigianale e un ristorante. “Il nuovo modo di percepire il bene confiscato come una opportunità di sviluppo e rilancio che il cammino di legalità offre – ha detto la sindaca Cecilia Francese -, ha ispirato il nome del progetto: una mano tesa, una occasione a favore di chi nella vita non ha ancora vinto; una chance che viene riconosciuta ai meritevoli, ai giovani che sono il futuro e la speranza. Dopo tempo si restituisce un bene confiscato alla criminalità all'intera comunità. Stiamo mettendo in campo progetti che guardano al futuro della nostra città. I risultati, con il duro lavoro, arrivano”.