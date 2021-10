Capaccio, partono i lavori all'immobile di via Posillipo confiscato alla criminalità organizzata

Al via, i lavori all'immobile di via Posillipo confiscato alla criminalità organizzata: lo stabile, una porzione indipendente di villetta bifamiliare, sarà usato per fini sociali e di promozione turistico-culturale di Capaccio Capoluogo. Si è svolta questa mattina la cerimonia di avvio dei lavori per il riuso e la rifunzionalizzazione del locale assegnato al Comune.

L'intervento

Gli interventi prevedono lavori interni ed esterni che saranno realizzati con materiali ecocompatibili e con l’obiettivo, tra l’altro, di migliorare l’efficientamento energetico dello stabile, per rendere il locale, dislocato su due piani, adatto al suo utilizzo per fini associativi e sociali. Per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto, sarà il Comune di Capaccio Paestum a occuparsi della gestione e della manutenzione dell'immobile che sorge nella zona residenziale di Capaccio Capoluogo, ai piedi del monte Soprano.

Parla il sindaco Franco Alfieri