San Cipriano Picentino, al via l'intervento di recupero del bene confiscato in zona Vertolla

Si è tenuta questa mattina, in zona Vertolla a San Cipriano Picentino, la posa della prima pietra per il recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata. A partecipare all'evento la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, e l'assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone.

Il progetto

Nel bene confiscato verrà realizzata un'area verde con attrezzature utili per lo sport e per i picnic: inoltre è stato oggetto di finanziamento anche la strada di accesso a quest'area attraverso i fondi per il finanziamento del dissesto idrogeologico del Ministero dell'Interno. "Il traguardo di oggi per la nostra comunità - ha affermato la sindaca Sonia Alfano - è duplice: attraverso questi progetti riaffermiamo il principio di legalità e riqualifichiamo intere zone della nostra città rendendole disponibili a tutti i cittadini".