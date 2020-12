Beni confiscati alla criminalità: dalla Regione 1.782.174,80 euro per ristrutturarli e dar via ai progetti sociali

Finanziati i venti progetti di ristrutturazione di altrettanti beni confiscati sottratti alla criminalità organizzata, per un valore complessivo di 1.782.174,80 euro. L'assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania, attraverso l'Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, ha dato il via libera ai fondi nell’ambito delle iniziative, di cui alla legge regionale numero 7 del 2012, e in linea con quanto programmato con il Piano annuale per i beni confiscati dell'anno in corso. I destinatari di tale finanziamento sono venti Comuni di cui nove della provincia di Caserta, quattro della provincia di Napoli, quattro della provincia di Salerno, due della provincia di Avellino e uno della città di Benevento.

I progetti

I progetti finanziati prevedono la ristrutturazione degli immobili confiscati alla camorra, in modo da adattarli alla realizzazione di attività istituzionali e sociali, rispondenti ai bisogni emersi nei vari territori.

Parla l'assessore Mario Morcone