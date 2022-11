Morti per Covid a Bergamo, il sindaco Chiola deposita una corona di fiori

Il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola si trova a Bergamo per partecipare alla trentanovesima assemblea dell’Anci ed ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della lapide situata nel locale cimitero.

Il ricordo del primo cittadino

“La seconda giornata a Bergamo è scandita dal ricordo di chi, durante la pandemia, ha perso la vita - afferma il sindaco Alessandro Chiola - Le vittime di Bergamo restano e resteranno sempre impresse nella nostra memoria. Donne e uomini che si sono spente a causa del Coronavirus vivranno sempre nei nostri ricordi, nei nostri cuori. Le immagini dei feretri che sono stati caricati sulle camionette dell'Esercito Italiano per essere trasferiti nel cimitero di Bergamo non potranno mai scomparire. Per cui, con gli assessori Daniele De Matteis e Luigi Della Corte sono qui, dinanzi alla lapide per omaggiare la memoria di chi ha combattuto una battaglia a mani nude. Oggi, per noi campani, ricorre il 42 esimo anniversario nel terremoto dell’Irpinia, anche in quell’occasione il tributo in termini di vite perse, è stato altissimo. Anche allora abbiamo combattuto a mani nude” conclude il primo cittadino di Montecorvino Pugliano.