Giovani e cultura, parla Iaquinandi (FdI): "La Provincia ascolti i ragazzi e riapra la biblioteca"

"Sostengo a battaglia del Comitato per la riapertura della biblioteca di via Laspro, a Salerno, e cercherò di portare tale istanza in Consiglio Provinciale per impegnare la Provincia a dare una data certa per la nuova fruizione". Lo ha dichiarato il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Marco Iaquinandi.

I dettagli

"Il mio pieno sostegno va ai ragazzi del Comitato Riapriamo la Biblioteca - ha dichiarato in una nota stampa - i ragazzi hanno pieno diritto di uno spazio pubblico in cui studiare in sicurezza. Non è possibile che ad oggi, nonostante le soluzioni proposte dal comitato, non ci sia ancora una data certa per l'apertura e non si capiscano neanche le modalità di fruizione del servizio. La politica

deve essere capace di dare una risposta seria alle esigenze della gente. Ad oggi, l'apertura in sicurezza della Biblioteca, anche

coadiuvata con l'utilizzo di un'applicazione per regolare gli accessi, può aiutare non solo lo studio dei ragazzi ma anche a ridare loro la socialità messa duramente a rischio dalla pandemia".