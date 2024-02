Medio Oriente, il deputato Bicchielli a Beirut per incontrare l'esercito italiano

In un momento storico di tensioni crescenti nel Medio Oriente, una delegazione italiana si è recata a Beirut. Il vicepresidente del Gruppo “Noi Moderati” alla Camera dei deputati, il deputato salernitano Pino Bicchielli, insieme alla capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione difesa, Paola Chiesa, ha recentemente visitato la base Karantina a Beirut, dove ha incontrato il personale della missione bilaterale italiana in Libano, Mibil. L'incontro si è svolto alla presenza di figure chiave, tra cui il comandante della missione MIBIL, il colonnello Sandro Iervolino, e l'Ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere.

La visita

Bicchielli, al termine della visita, ha espresso grande ammirazione per il lavoro svolto dai militari italiani a Beirut, sottolineando l'importanza strategica della missione MIBIL per la stabilità dell'area. "E' stato un onore - ha affermato - verificare di persona l'impegno e la dedizione dei nostri militari in Libano. La missione ha assunto un ruolo ancora più significativo in questa delicata fase geopolitica, dimostrando l'efficacia della cooperazione civile-militare e dell'assistenza sanitaria, che hanno già prodotto ottimi risultati nel 2023 e che saranno ulteriormente implementati nel 2024".