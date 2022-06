Salerno Pulita richiama i condomini: "C'è chi usa i bidoni in modo improprio"

Bidoni carrellati destinati al vetro utilizzati per conferire l’organico. È quanto segnalato dagli operatori di Salerno Pulita.

Uso non consentito

“Si tratta di un uso improprio e non consentito” fanno sapere da Salerno Pulita: “Questi bidoni devono essere utilizzati, a partire da lunedì 18 luglio, esclusivamente per il conferimento del vetro. Per le altre frazioni che pure si conferiscono nei bidoni carrellati, cioè l’organico e il non differenziabile, vanno utilizzati i bidoni a suo tempo consegnati in comodato gratuito dal Comune. I condomini e gli esercizi commerciali che ne siano sprovvisti, perché nel frattempo si sono usurati, devono provvedere ad acquistarli autonomamente”. La società che si occupa della gestione della raccolta rifiuti, inoltre, ricorda che “la consegna di bidoni carrellati per l’organico e i rifiuti non differenziabili è prevista solo per gli edifici di nuova costruzione o per le nuove attività commerciali che, però, dovranno farne richiesta al Comune”.